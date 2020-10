Buone notizie in casa Genoa, il club ligure infatti ha comunicato un altro calciatore guarito dal Covid19. Si tratta di Miha Zajc, come annunciato dalla società genovese sarà disponibile per la trasferta di Verona.

Dopo i sette negativi di ieri al tampone, Zajc si aggiunge a questa lista che fa parzialmente sorridere il Genoa in vista del futuro.