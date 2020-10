Gosens: “Contro il Napoli sarà un match importante e affascinante! Parlare ora di scudetto è esagerato”

Robin Gosens, terzino offensivo dell’Atalanta di Gasperini, ha parlato ai microfoni dei colleghi di SkySport in merito alla sfida in arrivo sabato contro il Napoli e soprattutto al suo percorso bergamasco finora:

“Mi sembra esagerato parlare di scudetto, sabato sarà sicuramente un match importante e affascinante, l’obiettivo è sempre quello di portare a casa i tre punti. Fisicamente stiamo bene, non abbiamo la scusa delle Nazionali”.

“Quella del COVID è una situazione molto particolare, la società sta facendo di tutto per farci lavorare in sicurezza e evitare spiacevoli inconvenienti. L’anno scorso in molti si aspettavano di vederci in finale contro il Bayern Monaco, chissà, forse potrebbe accadere questa stagione”.

“Abbiamo dimostrato il nostro valore in Europa e in Italia, le sconfitte europee dello scorso anno ci sono servite a maturare. Qui a Bergamo sono cresciuto tanto, sarei andato via solo davanti a una giusta soluzione, in questo momento sto bene qui e comunque voglio giocare l’Europeo, per farlo ho bisogno di continuità”.