Covid in Campania, scuole chiuse fino al 30 ottobre. In arrivo anche altre restrizioni!

Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Mattino è in arrivo una nuova ordinanza da parte del Presidente Vincenzo De Luca. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione in merito alle restrizioni in arrivo a causa del Covid19:

Tra le principali misure adottate c’è la chiusura delle scuole primarie e secondarie per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico: «Sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 ottobre», scrive De Luca nell’ordinanza. Allo stesso modo, sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.