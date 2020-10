UFFICIALE – Primavera, rinviata Napoli-Pescara a data da destinarsi per Coronavirus

Importante notizia per il Napoli Primavera. In seguito alla positività di un calciatore al Covid-19, l’intera squadra è stata messa in isolamento e per questo motivo la partita che era in programma sabato in casa contro il Pescara è stata rinviata a data da destinarsi.

La squadra azzurra allenata da mister Cascione non si è allenata per l’intera settimane e la LNPB ha deciso di accogliere la richiesta di rinvio del match.