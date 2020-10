SKY – Insigne vorrebbe tornare in campo contro il Benevento per sfidare suo fratello

Secondo la redazione di Sky Sport, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne sta lavorando intensamente per poter recuperare dall’infortunio (lesione al bicipite femorale, ndr.) rimediato nella gara casalinga contro il Genoa. Il giocatore vorrebbe partire da titolare nella sfida contro il Benevento di Pippo Inzaghi, ad un mese circa dal suo infortunio. Tra le file delle Streghe gioca inoltre suo fratello Roberto, e farà di tutto pur di sfidare per la prima volta suo fratello in Serie A.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI