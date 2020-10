Ronaldo si sfoga con la dirigenza dopo Juventus-Napoli: “Isolamento ingiusto”. Ha violato per primo la bolla per andare in Nazionale

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha svelato un retroscena interno allo spogliatoio della Juventus occorso nella serata in cui si sarebbe dovuto giocare la partita contro il Napoli. Il retroscena riguarda una reazione particolarmente veemente da parte di Cristiano Ronaldo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La partita di mercoledì sera tra Portogallo e Spagna era solo un’amichevole, ma Ronaldo non voleva assolutamente rinunciarci. Il fuoriclasse portoghese lo ha fatto sapere a tutto lo spogliatoio bianconero alzando particolarmente i toni. Dopo la positività di due membri dello staff, la Juventus sarebbe dovuta infatti rimanere in isolamento al J Hotel fino al via libera dell’Asl. Appena saputa la notizia, Ronaldo si è sfogato con la dirigenza davanti ai compagni, perchè riteneva ingiusto stare in isolamento e non poter partire con la propria nazionale. Sarebbe stato proprio il fuoriclasse portoghese il primo a violare la bolla, sotto la propria responsabilità, per raggiungere la propria nazionale. Lo hanno poi seguito i vari Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo, Demiral e Buffon (non per la convocazione in nazionale)”.