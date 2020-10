PRIMAVERA – Un calciatore positivo, allenamenti sospesi in attesa dei tamponi. Rinviate le partite di Under 17, 16 e 15: il motivo

Anche la Primavera è stata fermata a causa del Covid-19. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta in quale contesto si trova ora la Primavera del Napoli: “In seguito alla positività di un calciatore della rosa della Primavera, i calciatori azzurrini ora sono in isolamento domiciliare in attesa di effettuare i tamponi che presumibilmente si effettueranno oggi stesso. Sono stati sospesi gli allenamenti e potranno essere ripresi solo dopo i risultati dello screening. Gli azzurrini dovrebbero ritornare in campo il 17 ottobre contro il Pescara.

Il settore giovanile resterà fermo per tutto il weekend, sono state rinviate anche le partite delle altre formazioni per via dei contagi riscontrati tra gli avversari: l’Ascoli per l’Under 17, il Frosinone per Under 15 e 16″.