Milik escluso dalle liste per Serie A ed Europa League: difficile che il polacco vada per vie legale contro il Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino parla delle possibili implicazione dell’esclusione di Arek Milik dalla lista per la Serie A e per l’Europa League da parte del Napoli. L’attaccante polacco è stato chiaramente messo fuori dal progetto Napoli, per sua stessa volontà, visto che ha evitato in ogni modo la cessione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Almeno fino a gennaio non si muoverà da Napoli e resterà ai margini della rosa. Milik ha già lasciato intendere di non voler accettare offerte nel mercato di riparazione e di essere pronto a scegliere la propria destinazione a giugno, a parametro zero. Il Napoli proverà in ogni caso fino all’ultimo a monetizzare la cessione. Difficile al momento pensare che il polacco possa ricorrere alle vie legali contro il Napoli per l’esclusione dalle liste. I colpi di scena però, sono dietro l’angolo”.