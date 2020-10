Karnezis sull’ammutinamento: “Peggior momento del Napoli. Il ritiro distrugge l’anima e mette pressione sui giocatori!”

L’ex portiere del Napoli Orestis Karnezis è intervenuto ai microfoni di Sport24, parlando anche dell’ammutinamento azzurro. Di seguito le parole:

AMMUTINAMENTO NAPOLI

“È stato un momento difficile. Tutto è iniziato a novembre dopo alcuni risultati negativi. Era stato imposto il ritiro per tutta la settimana per essere concentrati. Noi non accettammo la richiesta della proprietà e da lì è cominciato tutto. Con noi c’era Ancelotti e poco dopo è arrivato Gattuso. Con lui c’era bisogno di tempo. Siamo riusciti a vincere la Coppa Italia.

Il peggior momento è stato quando c’erano i ritiri. È una mentalità italiana difficile da cambiare. Sei chiuso in hotel per 1-2 settimane e la tua famiglia è sola a casa. Questo distrugge l’anima. Le società lo fanno per mettere pressione sui giocatori per farli concentrare e tornare a vincere. Ma è una strategia ormai superata che non sempre funziona“.