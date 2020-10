Il Mattino – Attesa la decisione del Giudice Sportivo, la Juventus non farà ricorso se si dovesse rigiocare!

Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, dà una spiegazione dei tempi particolarmente lunghi che si sta prendendo il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea per deliberare sulla vicenda Juventus-Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per la decisione ufficiale c’è bisogno di attendere ancora qualche giorno, nonostante alcune indiscrezioni martedì parlassero di sentenza immediata. In ogni caso la Juventus non farà ricorso, qualunque sia la decisione del Giudice Sportivo. Andrea Agnelli ha deciso di affidarsi totalmente alla decisione del Giudice, anche se dovesse prevedere la ripetizione della partita. Insiste però nel ribadire la propria posizione: il Napoli non avrebbe dovuto avvisare l’Asl e sarebbe dovuto partire per Torino”.