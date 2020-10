Cucchi: “Sono in disaccordo con De Luca, l’unica a poter rinviare Juventus-Napoli era la Lega”

Riccardo Cucchi, giornalista ed ex radiocronista sportivo italiano, ha scritto un post su Twitter riguardo le dichiarazioni rilasciare in giornata da Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Il Presidente della Regione Campania si è schierato a favore della società del Napoli ed ha inveito contro il Presidente Agnelli. Ecco il pensiero della storica voce di Radio Rai:

“Non sono d’accordo con De Luca. La situazione è complessa e il giudice sportivo avrà il suo da fare per prendere la decisione giusta. L’ unica a poter decidere il rinvio di Juventus Napoli era la Lega. Colpevolizzare la Juventus è sbagliato”.

