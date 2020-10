CorSport – Bakayoko fondamentale per il Napoli di Gattuso: potrebbe partire titolare già con l’Atalanta!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tiemouè Bakayoko potrebbe essere subito titolare nella sfida tra Napoli e Atalanta. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Bakayoko è abbinabile a chiunque nel centrocampo azzurro: Demme, Lobotka, Fabian Ruiz o Zielinski, oltre alla variabile Elmas. È perfetto per il centrocampo a due che immagina Gattuso, ma non sfigurerebbe neppure in caso di centrocampo a tre. Le sue caratteristiche servivano al Napoli come il pane. Il centrocampista francese, ex Milan, Chelsea e Monaco tra le altre, potrebbe subito essere titolare nella sfida contro l’Atalanta, prevista dopo la sosta per le nazionali”.