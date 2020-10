Bakayoko la chiave di volta per il 4-2-3-1: Gattuso però non cancellerà il 4-3-3

La Gazzetta dello Sport ha effettuato un approfondimento sull’acquisto di Tiemouè Bakayoko da parte del Napoli e le implicazioni tattiche che ne derivano. Il centrocampista, tanto voluto da Gattuso, offre nuove soluzioni alla rosa azzurra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con l’arrivo di Bakayoko, il modulo di riferimento del Napoli diventa il 4-2-3-1, idea di gioco che è sempre pre più collaudata e pronta all’uso. In questo modo il Napoli potrà sfruttare al meglio le proprie qualità offensive, senza però perdere equilibrio in fase di non possesso. In ogni caso, il 4-3-3 resterà una valida alternativa, già metabolizzata dai calciatori presenti in rosa”.