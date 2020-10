Napoli in ritiro a Castel Volturno: Gattuso suona la carica!

L’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno“, ha parlato del momento in casa Napoli e dell’umore che si respira in questi giorni a Castel Volturno dove tutta la squadra è in ritiro a causa del Coronavirus. Ecco quanto evidenziato:

“Gattuso ha spiegato ai suoi ragazzi che questo ritiro forzato può essere un’opportunità vista la preparazione anomala svolta in estate, più corta, senza amichevoli di grande spessore e spezzata dagli impegni delle Nazionali”.

“Ieri il Napoli ha tenuto una doppia seduta. Non accadeva da poco più di un mese, dal ritiro di Castel di Sangro, dove s’alternava una seduta a porte chiuse ed un’altra, invece, aperta al pubblico e ai giornalisti”.