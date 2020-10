La situazione per Sokratis Papastathopoulos all’Arsenal è diventata molto delicata.

Il greco, seguito a lungo dal Napoli ed individuato come erede di Kalidou Koulibaly in caso di sua cessione, infatti, è fuori dai progetti dei Gunners ed a conferma di ciò c’è il fatto che è stato escluso dalla lista presentata per l’Europa League. Come lui anche Mesut Ozil.