De Maggio ci crede: “Con Bakayoko è un Napoli da scudetto!”

Valter De Maggio, direttore di radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso del programma radiofonico “Radio Goal” per parlare del mercato del Napoli e delle prospettive degli azzurri in Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Bakayoko è il tipo di calciatore che mancava al Napoli, il suo acquisto è passato in sordina. Tempo fa mi sono sbilanciato e dissi che la chiave del Napoli era Koulibaly e che se fosse rimasto, il Napoli sarebbe stato da scudetto”.

“Poi è arrivato anche Bakayoko, questa squadra può lottare davvero per il vertice. Per me il Napoli quest’anno deve provare a vincere lo scudetto“.