Il mancato acquisto di Llorente dal Napoli scatena il caos a Bilbao

Il mancato arrivo di Fernando Llorente alla corte dell’Athletic Club di Bilbao è un vero e proprio giallo, poiché ha evidenziato i vari problemi interni al club basco. Il giocatore, ormai fuori dal progetto azzurro, era richiesto non solo dai tifosi, ma anche dallo spogliatoio.



Il quotidiano “El Pais” si interroga se il direttore sportivo Rafael Alkorta abbia dei poteri reali nel club.

Dopo aver trovato l’accordo col fratello-agente dello spagnolo, nonostante le pressioni dei giocatori, l’Athletic non ha mai concesso il via libera per portare a termine l’operazione. In conferenza stampa il direttore ha affermato di essere d’accordo, con le scelte del club, ma l’impressione è che non sia così.