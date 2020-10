Il caso Juventus-Napoli sbarca in Parlamento. Istanza presentata ai ministri Speranza e Spadafora

Nonostante l’Asl, in via precauzionale, abbia bloccato la partenza del Napoli verso Torino dopo la positività di alcuni calciatori (Zielinski ed Elmas, ndr.) con il rischio di un possibile focolaio, le liti sul Mac tra Juventus e Napoli non si sono mai placate.

Il deputato campano del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino ha annunciato, dopo essere stato interpellato dall’Adnkronos, di dover sostenere un interrogatorio con il Ministero della Salute per discutere sul fatto, partito ufficialmente con la firma del senatore del Movimento, Agostino Santillo.

L’istanza viene rivolta ai ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora: partire per Torino, avrebbe infatti violato i diritti della salute.