Vendetta di De Laurentiis sulla Juve per la questione Milik! Il rinvio è dovuto anche a questo

Milik resterà al Napoli da escluso in casa e questa non è la notizia, ma la mancata cessione del polacco pare essere uno dei motivi della richiesta di rinvio della partita tra Juve e Napoli da parte di De Laurentiis.

Come riporta La Repubblica, il patron azzurro non ha gradito le mosse della Juventus in merito alla cessione mancata del 99 azzurro. Questo pare essere il motivo che abbia fatto infuriare De Laurentiis, arrivato poi a richiedere il rinvio del match tra i bianconeri e gli azzurri.