SKY – Attesa per il risultato dei tamponi di ieri, Napoli da oggi nella ‘bolla’ di Castel Volturno

L’inviato di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato della situazione attuale in casa Napoli direttamente dall’esterno della ‘bolla’ di Castel Volturno. Il Napoli infatti sarà chiuso lì senza contatti con l’esterno, avendo la possibilità di allenarsi per i prossimi tredici giorni. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Momento particolare di ansia e di attesa in casa Napoli. Si attendono i risultati dei tamponi di ieri a brevissimo. Il momento è molto particolare, anche dal punto di vista societario. Il presidente De Laurentiis attende la delibera del Giudice Sportivo e valuta l’eventuale ricorso per vie legai. L’attualità racconta di un Napoli all’interno della bolla qui a Castel Volturno, dove resterà per i prossimi tredici giorni. Entra a far parte del gruppo squadra anche Bakayoko, il nuovo acquisto. Mercato di grande livello quello del Napoli”.