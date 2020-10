Sconcerti snobba Osimhen! L’attaccante escluso dai migliori colpi in Serie A

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera Mario Sconcerti dà i voti al mercato delle squadre italiane e sorprende per una frase che è l’apertura del pezzo: “I migliori giocatori arrivati sono quattro, due della Juve (voto 7) e due dell’Inter (voto 7,5). Sono Kulusevski, McKennie e soprattutto Hakimi con Vidal”. Stupisce questa affermazione, soprattutto sorprende la presenza dell’americano e non quella di Osimhen, il colpo più costoso dell’estate fatto proprio dal Napoli

