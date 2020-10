Possibile compromesso per Juventus-Napoli! La mossa di De Laurentiis può evitare il 3-0 a tavolino

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere della Sera, il presidente De Laurentiis non è stato a guardare tutto quello che sta accadendo in merito alla partita non disputata tra Juventus e Napoli. Il presidente azzurro pare abbia già mandato un pre ricorso da otto pagine ai ministri Spadafora e Speranza, allegando a quest’ultimo i documenti chiave dell’Asl.

È cominciata una vera e propria battaglia tra avvocati, nelle ore che seguiranno ci saranno tante discussioni per poter arrivare a un compromesso che possa trovare una punizione per il Napoli, escludendo però il 3-0 a tavolino. Nel frattempo gli azzurri hanno trovato una sistemazione per affrontare l’isolamento fiduciario