Mertens accusato ingiustamente a Tiki Taka di essere uscito dopo la positività di Zielinski!

Durante la puntata di ieri di Tiki Taka, programma sportivo condotto da Piero Chiambretti, il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha accusato Mertens rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Tra le varie cose che non tornano è come sia possibile che venerdì sera, dopo la riscontrata positività di Zielinski, Mertens fosse a cena fuori con la moglie tra le strade di Napoli. Ci sono video e foto che lo certificano. Evidentemente qualcosa nella famosa bolla al Napoli non ha funzionato”.

Il collega però ha confuso i giorni, dato che Dries Mertens e la compagna Kat sono stati a il giovedì sera, dunque un giorno prima della positività riscontrata da Zielinski.

LA FOTO DELLA SERA IN QUESTIONE: