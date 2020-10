CdS – Napoli sotto indagine in merito al protocollo. Gli azzurri rischiano più di un punto di penalizzazione

In attesa del verdetto del Giudice Sportivo sul 3-0 a tavolino per la Juve, la Procura Federale apre un’inchiesta e ha preteso tutta la documentazione per riavvolgere il nastro delle ore successive alla positività di Zielinski per accertarsi che il Napoli abbia rispettato il protocollo entrando subito nella bolla.

Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Corriere dello Sport, se dovesse verificarsi il caso contrario, la squadra azzurra rischierebbe uno o più punti di penalizzazione. Una doppia beffa unita alla possibile sconfitta fantasma che potrebbe arrivare come decisione ufficiale dal Giudice Sportivo. Un’altra brutta notizia per gli azzurri è che anche vincendo il ricorso, i punti di penalizzazione potrebbero comunque arrivare ed essere più di uno.