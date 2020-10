Tmw – Karbownik va al Brighton: Napoli beffato

Sembrava chiusa la trattativa tra il Napoli e il Legia Varsavia per il terzino sinistro Michał Karbownik. Ma non è così.

Nelle ultime ore, il classe 2001, è stato anche vicino al Parma. I due club italiani però, sono stati beffati dal Brighton, il quale, secondo Tmw, avrebbe trovato l’accordo con la società polacca per 6 milioni di euro più 3 di bonus.

Il 19 enne, sta raggiungendo la struttura medica in Germania per le visite mediche. Il giovane rimarrà in Polonia in prestito fino a gennaio e poi si trasferirà in Inghilterra insieme a un connazionale: il club inglese ha chiuso anche per Jakub Moder, classe ’99 in arrivo dal Lech Poznan per 9 milioni di euro più 2 di bonus.