Repubblica – Il Napoli sosterrà il quarto tampone e si “trasferirà” a Castelvolturno

Isolamento fiduciario per 21 calciatori del Napoli dopo aver scoperto la positività di Zielinski ed Elmas. Dalle loro abitazioni, secondo Repubblica, gli azzurri si trasferiranno a Castel Volturno per continuare gli allenamenti. Il loro prossimo domicilio sarà l’hotel Golden Tulip, all’interno del Training Center.

Questo è l’unico modo per allenarsi. Infatti, l’Asl, ha sconsigliato lo spostamento due volte al giorno da casa fino al centro sportivo.

Stamattina il gruppo si troverà in ritiro, farà il quarto tampone e creerà una “bolla” per due settimane, senza aver contatti con nessuno. I tamponi verranno effettuati in continuazione per scongiurare un focolaio come successo con il Genoa.

L’unico assente è Arek Milik, il quale, ha raggiunto il raduno della nazionale. Ma il polacco non ha violato nulla, è partito prima delle positività e già non si allenava più con il gruppo essendo “fuori squadra”.