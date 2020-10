Napoli, effettuati i tamponi: dopo i risultati la squadra andrà in isolamento a Castel Volturno

I calciatori del Napoli sono stati sottoposti a tamponi dall’Asl, stamattina. A riportarlo è l’Ansa. Il test è stato effettuato direttamente dall’Azienda sanitaria locale poiché si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra, Zielinski ed Elmas.

Dopo le risposte, che dovrebbero arrivare in giornata, i calciatori e tutto lo staff tecnico si trasferiranno a Castel Volturno per 2 settimane e creare la sorta di “bolla” che servirà a non avere contatti con l’esterno, ma allo stesso tempo permetterà alla squadra partenopea di allenarsi.