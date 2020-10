UFFICIALE – José Callejon è un nuovo giocatore della Fiorentina

Da poche ore ha fatto il giro del web l’intervista fatta a José Maria Callejon appena arrivato nella città di Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Ora, però, è ufficiale: José Maria Callejon, dopo sette anni di onorato servizio all’ombra del Vesuvio, ha deciso di non lasciare il Bel paese e sposare, per ragioni familiari e sportive, la città di Firenze e la viola.

Arrivato a parametro zero, lo spagnolo – ormai – ex Napoli sostituirà Federico Chiesa che, nell’ultimo giorno di mercato, ha lasciato la Fiorentina per definire il suo trasferimento alla Juventus.