Avv. Grassani: “Il Napoli rischiava procedimento penale se partiva per Torino. Ricorso? Lo abbiamo già preannunciato al Giudice Sportivo”

Mattia Grassani, avvocato legale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della gara non giocata ieri tra Juventus e la squadra azzurra perché l’Asl ha bloccato la partenza della rosa partenopea:

“3-0 a tavolino? Innanzitutto auspico che le istituzioni e la parte della giustizia sportiva, riflettano veramente attentament circa ciò che si sta verificando nel resto del Paese e non solo sulla trasferta del Napoli a Torino, perché il calcio non vive in una bolla, quindi, oltre a un aspetto sanitario di tutela della collettività, ci sono delle norme e provvedimenti che sono stati presi. Si auspica che in questo caso, una delle partite più importanti dell’anno, possa essere giocata sul campo.

Il Napoli non parte perché gli organi riconosciuti dallo Stato bloccano la partenza una volta riconosciute le positività di due calciatori e il collaboratore tecnico e l’Asl può intervenire in questo caso. Vi leggo una riga: ‘L’Asl Napoli 2 Nord ritiene non sussistere lo spostamento e resta l’obbligo dei contatti stretti (già indicati nelle precedenti comunicazioni) di rispettare l’isolamento fiduciario nel proprio domicilio’. Mi chiedo, come farà il giudice sportivo a oltrepassare un’autorità locale e prendere una decisione del genere?

Le parole di Agnelli? Siamo di fronte a un provvedimento dell’autorità sanitaria che l’unico soggetto indicato dalla Legge che impone prescrizioni e domenica il Napoli ha ricevuto un documento con doppia firma, ovvero, se il Napoli non avesse ottemperato a questo provvedimento, tutti sarebbero stati a procedimento penali con rischi non di poco conto. Il Genoa è partito con 2 positivi, ma poi è salito con 22.

Campionato falsato? Sarebbe una pagina brutta di sport, o meglio di non sport. Ricorso? Abbiamo preannunciato al giudice sportivo la nostra intenzione di difenderci con questi 5 atti che possediamo. Più le leggo e più non riesco a capire, forse ho sbagliato a fare l’avvocato. Non penso che arrivi già domani lo 0-3 a tavolino, altrimenti significa che i nostri documenti già mandati non siano stati letti.