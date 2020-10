Come da programma, a quarantacinque minuti dal teorico inizio della sfida tra Juventus e Napoli è arrivata l’ufficialità: la partita è ufficialmente annullata. Non si disputerà alcun match all’Allianz Stadium di Torino, come era stato ampiamente previsto. Ora spetterà al Giudice Sportivo la decisione riguardante il possibile 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri. Seguiranno aggiornamenti.

