SKY – Nonostante tutto, tifosi presenti allo Stadium: applausi per Pirlo, staff e giocatori

L’inviato di Sky Sport Giovanni Guardalà ha riportato le ultime notizie riguardanti la Juventus dall’Allianz Stadium, in attesa della partita (che non si disputerà) contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Juventus da ieri è in isolamento fiduciario dopo la positività di due membri che non fanno parte del gruppo squadra. Questa mattina la squadra ha effettuato i tamponi che ha dato tutti esiti negativi. Nonostante la situazione che si è venuta a creare, qui allo Stadium è presente qualche tifoso che ha applaudito Pirlo, lo staff e la squadra al momento dell’ingresso in campo”.