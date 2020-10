SKY – Napoli in isolamento fiduciario a Castelvolturno. Gli azzurri potranno continuare ad allenarsi!

Massimo Ugolini, collega di Sky, ha evidenziato alcune novità in merito alla situazione critica che sta vivendo il Napoli. Ecco le sue parole in merito:

“Il Napoli ha cambiato domicilio, gli azzurri saranno tutti in isolamento a Castelvolturno. L’ASL questa mattina ha parlato con il Napoli e per garantire il proseguo degli allenamenti ha ordinato alla squadra di restare nei pressi del campo d’allenamento. Qualche calciatore ieri ha avuto anche contatti con la famiglia prima di trasferirsi a Castelvolturno per l’isolamento fiduciario. C’è apprensione tra i ragazzi di Gattuso che sanno di non essere completamente al sicuro in questo momento. L’unico tesserato che ha lasciato Napoli è stato Milik, bisogna però specificare che il polacco ormai non fa più parte del gruppo squadra.”.