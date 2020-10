SKY – Pronto il ricorso diretto al TAR del Lazio: il Napoli prepara una vera e propria battaglia legale!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli, nella figura di Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto ad iniziare una vera e propria battaglia legale. L’oggetto del contendere è chiaramente la sconfitta per 3-0 a tavolino a vantaggio della Juventus. Il Napoli sta valutando di bypassare la giustizia sportiva e rivolgersi in primo luogo alla giustizia ordinaria, rivolgendosi al TAR del Lazio. Il club partenopeo sembra intenzionato in tutto e per tutto a far valere le proprie ragioni, sfruttando le comunicazioni avute con l’asp di Napoli.

