Piccinini: “Difficile prendere decisioni, ma bisogna rivedere la regola del 3-0 a tavolino”

Sandro Piccinini, giornalista e opinionista, è intervenuto a Sky Calcio Show e ha parlato della gara Juventus-Napoli, in programma stasera che non si giocherà per la mancata presenza della squadra azzurra:

“Non è facile prendere posizioni e decisioni. In ballo c’è il discorso del sistema calcio. Il sistema calcio non è un torneo di ricchi presidente che organizzano partite tra di loro mettendo a repentaglio i loro giocatori. Il sistema calcio rende 5 milioni di euro all’anno, pagando le tasse e molti sono sotto busta paga.

Stiamo parlando di una situazione eccezionale. Questa malattia non può diventare una colpa delle società, io vorrei che i vertici del calcio rivedessero questa regola del 3-0 a tavolino. Qui rischiamo di incombere in tante sconfitte senza giocare, e le squadre che lottano per la salvezza possono finire in Serie B senza scendere in campo”.