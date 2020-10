Lunedì shopping in città per Zielinski ed Elmas! L’Asl ha voluto evitare che si estendesse il contagio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, lunedì Elif Elmas e Piotr Zielinski sono stati insieme in giro per la città a fare shopping.

La consapevolezza dell’emergenza imminente non c’era ancora ed i cure compagni di squadra si sono ritrovati insieme in un momento di svago. L’Asl ha deciso di muoversi anche per questo motivo: si vuole evitare che il contagio si allarghi all’esterno del gruppo squadra. Il Napoli per la partenza verso Torino sarebbe dovuto entrare in aeroporto e avrebbe dovuto prendere un volo verso il capoluogo piemontese. Un pericolo troppo grande, data la situazione. Per questo motivo l’autorità sanitaria ha impedito il viaggio agli azzurri.