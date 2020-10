La Juventus, nonostante tutto quello che sta accadendo, ha comunque pubblicato sui suoi canali social la formazione ufficiale per l’ipotetico match delle 20:45 consapevole del fatto che il Napoli non scenderà in campo.

I bianconeri continuano a comportarsi come se la partita si giocasse normalmente. Ecco il tweet pubblicato dalla società piemontese: