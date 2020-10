TMW – Juve-Napoli, la FIGC sta tenendo una riunione straordinaria: si va verso il rinvio della partita

Secondo tuttomercatoweb.com, in questi ultimi minuti la FIGC sta tenendo una riunione straordinaria per prendere una decisione ufficiale riguardo la possibilità di giocare la partita tra Juventus e Napoli, valida per la terza giornata di campionato.

La squadra azzurra, secondo le direttive dell’Asl, nella giornata di ieri non è partita verso Torino per rispettare i 14 giorni di isolamento fiduciario impostigli dall’ente. Si parla di un possibile rinvio, altrimenti i bianconeri possono vincere la partita 3-0 a tavolino.