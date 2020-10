Il Napolista – La Pec inviata da ADL a Lega, FIGC e Juventus: “La Regione ci ha vietato di partire per Torino”

I colleghi de Il Napolista hanno pubblicato la Pec che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha inviato alla Lega Serie A, alla FIGC ed alla Juventus dopo che l’Asl Napoli 1 ha vietato la trasferta di Torino agli azzurri. Di seguito il testo:

“Il regime di isolamento prescritto dalla Regione Campania comporta l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio con divieto di allontanarvisi per 14 giorni dall’ultimo contatto intercorso… per quanto di competenza si comunica pertanto che i soggetti destinatari della nota Asl di data odierna sono tenuti a non allontanarsi dal domicilio comunicato. Alla luce di tale ulteriore precisazione, richiesta allo scopo di non incorrere in una errata interpretazione delle misure imposte, appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge a carico dei contravventori. La fattispecie, con riferimento alla delibera del Consiglio della Lega Serie A (Lnpa) ricevuta in data di ieri, ore 17.01, rientra chiaramente tra quei provvedimenti delle autorità statali e locali che sono ‘fatti salvi’ e che determinano l’inapplicabilità delle ‘regole relative a impatto Covid-19 – gestione casi di positività e rinvio gare’. Pertanto si comunica che, dovendo necessariamente rispettare il provvedimento della Asl regionale e della Regione Campania, ai quali la scrivente e i propri tesserati non possono sottrarsi, e, dunque, per causa di forza maggiore, la squadra non è potuta partire per Torino. Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Lega Nazionale professionisti Serie A il rinvio della gara ad altra data, ovviamente per ragioni non imputabili alla scrivente”.