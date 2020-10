Il Napoli non si è presentato all’Allianz Stadium, il 3-0 a tavolino non è l’unico rischio: possibile penalizzazione

La sfida tra Juventus e Napoli non è mai una semplice partita di calcio, non solo per motivi sportivi. Quella di stasera però è diventata un evento del tutto eccezionale per la situazione che si sta verificando. Il Napoli infatti non è partito per la trasferta di Torino e dunque, è lapalissiano, non è sceso in campo per la sfida contro i bianconeri. Cosa rischia però il Napoli? La risposta più ovvia è una sola: la sconfitta per 3-0 a tavolino. Questo però rischia di essere uno dei provvedimenti, non l’unico.

Secondo quanto stabilisce l’articolo 10 del Codice di Giustizia sportiva, comma 4: «La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 (la sconfitta a tavolino per 3-0) e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica».