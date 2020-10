Gattuso comunica: “Ragazzi, non si parte”, la reazione della squadra

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato ovviamente ampio spazio alla questione riguardante la sfida tra Juventus e Napoli, che sarebbe in programma per stasera. Il quotidiano si è soffermato anche sulla reazione della squadra alla comunicazione della mancata partenza per Torino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I giocatori erano pronti a salire sul pullman che li avrebbe portati all’Aeroporto di Capodichino, dove avrebbero preso un aereo direzione Torino. A pochi istanti da quel momento è però arrivata la comunicazione di mister Gennaro Gattuso alla squadra: ‘Ragazzi, non si parte’. Gli interrogativi sono subito stati tanti, ma poche, anzi pochissime, le risposte. C’è stato un continuo contatto tra il ds Giuntoli ed il presidente De Laurentiis, che assisteva da Roma allo sviluppo della vicenda. Per il Napoli è scattata la quarantena, con annesso isolamento fiduciario che dovrebbe durare 14 giorni”.