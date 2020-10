Elmas positivo al Covid, ecco quando l’ha scoperto: era da solo

Come è noto, dopo l’accertata positività di Piotr Zielinski, ieri è arrivata la notizia del contagio anche da parte di Elif Elmas. L’edizione odierna di Repubblica ha però riportato le modalità e la situazione in cui il calciatore macedone è venuto a conoscenza della propria positività.

Il quotidiano evidenzia come Elmas abbia saputo il tutto mentre si trovava all’interno dello spogliatoio del Training Center di Castel Volturno. I suoi compagni erano già scesi in campo e lui si trovava da solo, in attesa del risultato degli ultimi quattro test che dovevano essere processati. Ovviamente per il giovane centrocampista è stato un vero e proprio shock. La situazione non ha però risparmiato neanche gli altri compagni, sui quali si è scatenato l’effetto collaterale di una reazione a catena.