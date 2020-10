Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista Sky, è intervenuto alla trasmissione Sky Calcio show e ha parlato del caso Juve-Napoi:

“Sembra che il Napoli non faccia parte di una Lega Italiana. Non si poteva trovare un accordo e agire in maniera diversa? Ora sembra esserci uno scontro tra Napoli e Lega, stiamo dimenticando però che gli azzurri fanno parte di questo campionato”.