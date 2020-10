CorSera accusa il Napoli: “Chiesto un favore all’amico De Luca, ma il protocollo sovrasta la decisione dell’Asl”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis avrebbe allertato personalmente il suo amico Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, per ottenere un favore e non partire per Torino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La tensione è aumentata dismisura nella serata di ieri, quando il club di De Laurentiis, che già aveva chiesto alla Lega il rinvio della sfida contro la Juventus nella giornata di venerdì, non è salito sull’aereo in direzione Torino. La Lega Calcio ritiene che il Napoli abbia fatto pressioni all’autorità sanitaria per ottenere il provvedimento. In ogni caso, la Lega ha interpretato in senso lato la circolare, che si limita ad intimare l’isolamento fiduciario ai calciatori entrati in contatto con i positivi. La Lega Calcio sostiene che la disposizione dell’Asl non possa sovrastare il protocollo FIGC. Il protocollo è stato infatti redatto insieme al CTS ed al Ministero della Salute. All’interno del protocollo è chiaramente scritto che i calciatori risultati negativi al tampone possono giocare”.