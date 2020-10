Mediaset, Ciarapica: “ADL ha sostenuto De Luca, ora l’Asl tiene in ostaggio il campionato! La Juve deve vincere a tavolino, altrimenti…”

Roberto Ciarapica, giornalista e conduttore Sport Mediaset, ha scritto un post su Twitter in cui accusa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di aver fatto campagna elettorale con il presidente della ragione Campania De Luca, e convinto l’Asl a non far partire i giocatori azzurri verso Torino per la sfida valida per la terza giornata di campionato. La Juventus – secondo Ciarapica – dovrebbe vincere a tavolino, altrimenti si parla di campionato falsato.



De Laurentiis ha fatto campagna elettorale x De Luca. Ora la Asl tiene in ostaggio la serie A beffando un accordo chiaro, sottoscritto da TUTTI: con 12+1 calciatori si gioca; con 10positivi possibile il rinvio (1 sola volta). Se la Juve non vince a tavolino, campionato già finito — Roberto Ciarapica (@robiciarapica) October 4, 2020