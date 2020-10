Alvino: “I nazionali del Napoli amareggiati per non poter viaggiare e giocare con la squadra del loro Paese”

Il Napoli ha avuto lo stop di viaggiare. La squadra non sarà in campo all’Allianz Stadium di Torino per giocare contro la Juventus.

Oltre a questo, i nazionali non potranno raggiungere i loro paesi e giocare con le rispettive nazionali. Secondo Carlo Alvin, in molti sono amareggiati, particolarmente Amir Rrahmani, impegnato in Kosovo-Macedonia:

“Il provvedimento della ASL che impedisce agli azzurri di viaggiare ha molto amareggiato tutti i nazionali. Particolarmente colpito emotivamente dalla decisione è apparso Amir Rrahmani che ci teneva tantissimo a giocare la partita Kosovo-Macedonia”.