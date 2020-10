Agnelli: “Non devo farmi un’idea, i protocolli sono chiari. La Juve rispetta il regolamento come sempre: non mi piace vincere a tavolino”

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione riguardante la partita di stasera tra i bianconeri ed il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Che idea ho sulla situazione di stasera? Non devo farmi un’idea a riguardo. Abbiamo dei protocolli che sono molto chiari, era una situazione prevedibile e in questi casi si applica il protocollo della FIGC. Nel nostro caso si va in isolamento fiduciario in una struttura concordato e tutto il gruppo squadra va in isolamento. Oggi avremmo giocato con il Napoli, mercoledì in Europa e così via. Devo dire che c’è molta chiarezza, si sa a cosa si va incontro e cosa succede”.

“Ieri anche noi abbiamo saputo della positività di due membri e siamo corsi subito ai ripari isolandoci. Dal mio punto di vista non si parla di sistema calcio, è evidente che andando avanti scopriamo una serie di sfaccettature non concordate a tavolino. Nonostante tutti abbiano la voglia di giocare sempre, ogni situazione andrà sempre valutata in base alla tutela della salute pubblica”.

“Il presidente De Laurentiis mi ha scritto un messaggio, ma io gli ho semplicemente risposto che la Juve come sempre rispetta il regolamento. Cosa avrei fatto io in questo caso? Io sarei assolutamente partito, non credo l’ASL avrebbe messo questo comunicato impedendoci di partire. Non sarebbe intervenuta se avessi rispettato il protocollo con meticolosità. A me piace vincere sul campo sempre, non a tavolino”.