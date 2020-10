Il Mattino – Zielinski incredulo: il polacco si sente bene e rassicura i compagni

L’edizione odierna de “Il Mattino” svela la reazione di Piotr Zielinski alla scoperta della sua positività al Covid-19. Ecco quanto scritto dal quotidiano:

“Piotr è apparso scatenatissimo, senza alcun sintomo: ha svolto la seduta al completo, senza lamentarsi di nulla. Ha confessato ai compagni, proprio perché si sente bene, di essere convinto che si tratti di un errore“.

“E che il nuovo tampone, che ripeterà in giornata darà esito negativo. In ogni caso, per lui impossibile prendere parte alla trasferta di Torino”.