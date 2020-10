Younes saluta i compagni di squadra: pronto il trasferimento all’Eintracht

Non solo entrate ma anche e sopratutto uscite. Nelle ultime ore di calciomercato, il Napoli sta lavorando alle ultime cessioni. Uno dei giocatori che sembra destinato a partire è Amin Younes.

Il tedesco, come rivelato dall’edizione odierne de “La Repubblica“, ieri ha salutato i compagni di squadra ed è partito per Francoforte, si trasferirà all’Eintracht in prestito biennale oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 2 milioni più bonus.

Il Napoli, è riuscito a strappare dal club tedesco anche la percentuale del 15% sulla futura rivendita.