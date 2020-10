Tuttosport – L’arrivo di Bakayoko non esclude una possibile partenza di Demme

Secondo quanto riportato dal collega di Tuttosport Raffaele Auriemma, l’arrivo di Bakayoko al Napoli potrebbe complicare il futuro di Diego Demme in azzurro.

L’arrivo del centrocampista del Chelsea fa comodo al Napoli per lo stile di gioco che vuole improntare Gennaro Gattuso, che tra l’altro Bakayoko l’ha già allenato al Milan. Non è da escludere però che entro lunedì, giorno in cui chiuderà il calciomercato, Demme non possa trovare una nuova squadra per il suo futuro.