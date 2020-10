Pirlo in conferenza: “Il Napoli con Gattuso ha cambiato mentalità. Rinvio? Credo che il match si giocherà”

Oggi alle ore 14, come di consueto, Andrea Pirlo parlerà in Conferenza Stampa prima della partita di domani sera a Torino contro il Napoli.

Teme che la partita di domani sia a rischio?

Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti come sempre, non ci ha influenzato la situazione.

In assenza di Rabiot, pensa a novità a centrocampo? Possiamo aspettarci modifiche rispetto a Roma?

“C’è la possibilità che Arthur giochi dall’inizio. Cuadrado e Frabotta sono dei potenziali titolari”.

Partita che arriva alla vigilia della fine del calciomercato. Si aspetta altri arrivi?

“Se arriverà qualcuno lo vedremo solo lunedì sera. Se ne sta occupando Fabio Paratici, con la società abbiamo idee chiare”.

Domani affronterà un volto che conosce bene, ovvero Gattuso, che ne pensa? “Io credo che il Napoli con l’arrivo di Gattuso abbia dimostrato un cambio di mentalità. E’ una squadra forte e coesa. Ma noi non siamo da meno e sappiamo quello che dobbiamo fare”.